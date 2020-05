Erneut schwere Vorwürfe gegen kroatische Polizei

Kroatien hat am Mittwoch neue Vorwürfe gegen Grenzpolizisten, die Migranten an der kroatisch-bosnischen Grenze misshandelt haben sollen, zurückgewiesen. Die Vorwürfe wurden in einem Bericht der Online-Ausgabe der britischen Tageszeitung „The Guardian“ erhoben. Das Innenministerium in Zagreb bezeichnete den Artikel als „einen weiteren in einer Reihe von unbegründeten Anschuldigungen gegen die kroatische Polizei“.