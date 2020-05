Corona: Drei neue Todesfälle in der Steiermark

15 Uhr: „Brauchen mehr Steirer in Pflegeberufen!“ Die Corona-Krise hat die Schwachstellen in unserem Pflegesystem schonungslos aufgedeckt. „Es besteht kein Zweifel daran, dass wir mehr Steirer im Bereich Pflege brauchen“, sagt die zuständige Landesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP). Aktuell sind 21.000 in Pflegeberufen tätig, weitere 1050 sind in Ausbildung. Ab dem Schuljahr beginnt in der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Gröbming - in Kooperation mit der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Leoben - ein neuer Lehrgang für Pflegeassistenz (früher Pflegehilfe). Die Ausbildung dauert ein Jahr. Zudem wird es eine Pflegeausbildung mit Matura geben, und zwar in Graz und in Murau. Start: ebenfalls im Herbst.