Coronavirus: 63-Jähriger verstarb in Linzer Klinik

Viele gute Nachrichten

Ansonsten gibt es viele gute Nachrichten: nur noch 0,03 Promille der Gesamtbevölkerung sind am Corona-Virus erkrankt, das sind 49 Landsleute. 28 Oberösterreicher sind in Spitalsbehandlung, vier davon liegen auf der Intensivstation. 339 Personen befinden sich in Quarantäne. 2265 Oberösterreicher wurden bisher positiv auf Covid-19 getestet.