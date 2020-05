So sieht der Lern-Alltag für Maturanten aus

Am 10. Juli werden in Salzburg Zeugnisse verteilt. Eine virtuelle Zeugnisausgabe vor dem Laptop-Bildschirm hält Vize-BMS-Landesschulsprecherin Lena Huber (17) jedenfalls für undenkbar. „Ich glaube nicht, dass das kommt“, meint Huber augenzwinkernd. Die Kindergartenschülerin aus St. Johann ist noch bis 3. Juni mit wöchentlichen Arbeitsaufträgen gefordert. „Es war am Anfang eine große Umstellung“, berichtet die angehende Kindergartenpädagogin. Huber vermisst den Schulalltag und hofft darum, dass der Termin für die Rückkehr zur Schulbank hält.