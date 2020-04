Schulstart zwischen Theorie und Praxis

In einem 25-seitigen Handbuch regelt der Bund die Hygienemaßnahmen in den Schulen. Darin ist etwa der Ein-Meter-Sicherheitsabstand vorgeschrieben, aber auch dass Kinder weder schreien, noch laufen noch singen dürfen. Die Freude auf das Wiedersehen der Klassenkollegen ist getrübt. Eine emotionale Enttäuschung befürchtet auch SPÖ-Familiensprecherin Karin Dollinger: „Das ist nicht praktikabel. Die Kinder werden die Vorschriften kaum einhalten und daher dauernd gerügt werden.“ Gleichzeitig werde den Pädagogen etwas aufgebürdet, das sie nicht schaffen und verantworten können, so die Landtagsabgeordnete.