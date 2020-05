Weißhaidinger: Ring frei für Weitenjagd

Bisher gab es auf diesem Wurffeld zwei Ringe, die in der Lage von Süd-Ost-Winden ausgerichtet sind. Dort hatte Lukas Weißhaidinger schon am 1. August 2015 im letzten Versuch mit 67,24 m seinen ersten österreichischen Rekord aufgestellt. Er verbesserte dort vor knapp fünf Jahren den Rekord von Gerhard Mayer, der genau dort am 5. Mai 2015 mit 67,20 m sogar eine Weltjahresbestweite erzielt hatte.