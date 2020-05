„Oben ohne“: Vonns Verlobter crasht Interview

„Ich will nur diese Frau hier“

Daraufhin gab eine große Liebeserklärung von Subban. „Nein, ich will nur diese Frau hier“, stellte er klar und nahm Vonn in die Arme. Zudem verriet er, dass das Paar im Sommer heiraten möchte. „Das können wir nun leider so nicht durchführen“, sprach er die Coronavirus-Krise an. Dennoch hat er die Hoffnung nicht aufgegeben: „Vielleicht wird es anders, als geplant.“ Seine Liebe zu Lindsey wächst jeden Tag, betonte Subban. Seine einzige Aufgabe in der Beziehung: „Alles, was sie von mir verlangt, ist, den Müll rauszubringen.“