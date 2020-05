Sahin wegen Corona-Krise mit Mutter in Österreich

Ihre Mama Hanni (Hanife) sei bei ihnen. Sie sei die „gute Fee“ und stehe der Familie schon immer bei. „Sie war mit uns in Norwegen, Hannover, Berlin, England und jetzt auch in Österreich. Sie ist uns eine sehr große Hilfe. Sie packt fleißig mit an und ist irgendwie auch nicht mehr wegzudenken. Sie ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben - mein Fels in der Brandung. Daher ist sie immer dabei. So kann ich immer auf sie aufpassen und sie auf ihre Enkelkinder.“