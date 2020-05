Lehre aus der Krise: Digitalisierung vorantreiben!

„Diese Anforderungen stimmen oft wenig mit der schulischen Realität überein. Dazu kommt: Diejenigen Inhalte, die am einfachsten zu unterrichten und zu prüfen sind, entsprechen leider genau den Fähigkeiten, die am schnellsten zu digitalisieren oder in Zukunft durch Künstliche Intelligenz zu ersetzen sind“, so Salcher. Es sei viel leichter, Schülern die Ursachen der Französischen Revolution beizubringen, als sie dabei zu unterstützen, mit ihrer eigenen Unsicherheit umzugehen und wertschätzend mit ihren Kollegen und Lehrern zu kommunizieren.