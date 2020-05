„Verlernt habe ich das Skifahren ja nicht“

Wie geht es ihr aktuell? „Dem Knie geht es sehr gut. Natürlich ist es ungewohnt, permanent an einem Ort zu sein“, betont die 30-Jährige. Die nach viereinhalb Monaten harter Reha im März ein Etappenziel vor Augen hatte: einen Urlaub in Südafrika. „Nach zehn Tagen mussten wir aber wegen der Corona-Krise eine Woche früher als geplant heimreisen“, erinnert sich Berni an ein „wunderschönes Land“ mit Traumstränden – und an turbulente Tage. Zumal sie sich mit ihrem Mann in Mayrhofen im Zillertal eine zweiwöchige Quarantäne auferlegte. „Wir haben uns einen Fitnessraum eingerichtet. Bis jetzt habe ich mich ganz gut über die Krise gehantelt“, so Schild.