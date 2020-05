Apfelessig ist gesund und soll schlank machen!

Wer sich also etwas Gutes tun möchte, sollte regelmäßig Apfelessig verzehren. Nicht nur als Salatdressing, sondern auch in Form eines gesunden Trunks, den man am besten 3 x täglich zu sich nehmen sollte: Dafür einfach einen halben Liter Wasser mit 2 Esslöffeln Apfelessig und 1 Esslöffel Honig vermischen. Dieses Getränk erfrischt, reinigt den Darm und beugt Heißhungerattacken vor.