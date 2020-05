Das sind die zehn aktuell besten Foto-Smartphones

Das Ranking zeigt, dass sich der von US-Sanktionen gebeutelte chinesische Huawei-Konzern - auch mit seiner Tochtermarke Honor - in den letzten Jahren in puncto Kamera-Qualität enorm stark entwickelt hat. Huawei stellt inklusive der Geräte der Tochtermarke fünf der zehn besten Foto-Smartphones her. Sehr starke Wertungen holen auch andere chinesische Marken wie Xiaomi oder der hierzulande noch nicht so bekannte Rivale Oppo.