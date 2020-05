Wiesberger spielt bei virtuellem Charity-Turnier!

Den Anfang macht am Samstag ein Bewerb (18 Löcher) auf dem legendären Old Course in St. Andrews, danach folgen Royal Portrush, München Eichenried, Valderrama und Wentworth. Die Sieger erhalten jeweils 10.000 Dollar, die sie während der Coronavirus-Pandemie für einen guten Zweck ihrer Wahl weitergeben können.