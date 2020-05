Milizsoldaten rückten in Schwarzenbergkaserne ein

So ein reger Betrieb herrscht am Einfahrtstor zur Schwarzenbergkaserne in Wals selten. „180 wurden in der Miliz einberufen“, informiert Hauptmann Rene Auer. Die Soldaten der dritten Kompanie des Jägerbataillon Salzburg kommen hauptsächlich aus Salzburg und Oberösterreich, um in Covid-Zeiten Reisetätigkeit zu vermeiden. Etwa 140 Wehrpflichtige trafen ein.