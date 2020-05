Van der Bellen: „Werden Wiederaufbau hinkriegen“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Sonntag in einer TV-Ansprache (siehe Video oben) an die Österreicher gewandt, um ihnen nach sieben Wochen mit der „bitteren Medizin“ und den Ungewissheiten der Corona-Krise Mut und Zuversicht zu vermitteln. „Wir werden auch diesen Wiederaufbau hinbekommen“, sagte er, zitierte „Mutig in die neuen Zeiten ...“ aus der Bundeshymne und stellte fest: „So sind wir.“ Vor rund einem Jahr hatte sich der Präsident noch veranlasst gesehen, zu sagen: „So sind wir nicht“ - in einer Erklärung zur Ibiza-Affäre.