Deutschland drohen bis zu 3 Mio. Arbeitslose

In Deutschland versucht man - wie in Österreich - mit Kurzarbeit Arbeitsplätze während der Pandemie zu retten. Damit konnte unser Nachbar schon während der Rezession 2009 Erfolge verzeichnen, die Arbeitslosigkeit erhöhte sich damals nur um 0,7 Prozent. Diese Maßnahme soll auch in der aktuellen Krise die schweren wirtschaftlichen Auswirkungen für Arbeitnehmer abfedern: Ein Expernte warnt dennoch, dass die Arbeitslosenzahlen in diesem Jahr über die Drei-Millionen-Grenze steigen könnten.