Nach Alk-Attacke landete Polizist im Spital

Turbulente Szenen am späten Donnerstagnachmittag mitten in der steirischen Landeshauptstadt: Eine Polizeistreife wurde auf eine Rauferei mit zehn bis zwölf Beteiligten mitten am Grazer Hauptplatz aufmerksam gemacht. Als ein 40-Jähriger auf einen Kontrahenten eintrat, wurde der Täter von den Polizisten zur Bushaltestelle weggezerrt. Bei der Durchsuchung an der Bushaltestellte wurde ein Messer gefunden.