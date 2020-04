Wendler-Hochzeit wird live im TV übertragen

Trauung in Vegas

Von der Hochzeit und den Vorbereitungen soll nun nichts geheim bleiben. RTL plant, die Trauung, die im August in Las Vegas stattfinden soll, live im Fernsehen zu übertragen, sofern es die aktuelle Situation rund um das Coronavirus zulässt. Davor gibt es ab dem 26.5. immer dienstags auf TVNOW zwei Folgen der Doku-Soap „Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!“, in der alle Hochzeitsvorbereitungen gezeigt werden sollen.