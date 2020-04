Musical-Star Mark Seibert: „Zeiten sind bitter“

Eigentlich sollte Musical-Star Mark Seibert gerade auf der Bühne stehen. Doch die Tournee „This is the Greatest Show“ liegt genauso auf Eis wie das Musical „Robin Hood“. Wofür Mark Seibert die Zeit in der Quarantäne nutzt, warum er jetzt schon in Weihnachtsstimmung ist und wie es ihm damit geht, zu wissen, monatelang seinen Beruf nicht mehr ausüben zu können? Sasa Schwarzjirg hat nachgehakt.