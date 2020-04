Luxus-Quarantäne für Ronaldo neigt sich dem Ende

Giuseppe Conte, Ministerpräsident von Italien, macht seinen Landsleuten Hoffnung, dass schon bald wieder der geliebte Fußball rollen wird. Trotz 27.000 Corona-Toten in den letzten Wochen - also der höchsten Todesrate in ganz Europa. Ab 4. Mai dürfen die Spieler der 20 Serie-A-Vereine wieder individuell trainieren, also ähnlich wie in Österreich oder Deutschland in Kleingruppen. Ab 18. Mai soll das Mannschaftstraining beginnen, Ende Mai/Anfang Juni könnte es dann für Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic & Co. wieder um Punkte gehen. Italiens Oberhaus pausiert ja seit 9. März.