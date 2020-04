Lungau als erster Bezirk ohne Coronafälle

Gute Nachrichten aus Salzburgs einwohnerschwächstem Bezirk: Alle 23 Personen, die im Lungau während der Coronakrise positiv getestet worden sind, gelten mit Stand Sonntag als genesen. „Ich freue mich über diese positive Entwicklung, die größte Gefahr scheint zumindest vorerst gebannt. Aber wir müssen weiter vorsichtig bleiben“, betont Herbert Eßl, Bürgermeister in Mauterndorf. Der Ortschef lobt auch das vorbildliche Verhalten der Mauterndorfer. „Aber das Dorfleben, das gemeinsame Zusammensitzen oder in die Kirche gehen, das fehlt schon gewaltig“, so Eßl.