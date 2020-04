Gewichtheber starten weltweites Turnier per Mail

Corona-Zeiten machen erfinderisch: Der Ozeanische Gewichtheberverband OWF will am 24. und 25. Juli ein weltweites Turnier veranstalten. Der Wettkampf soll am ursprünglichen Eröffnungstag der Olympischen Spiele in Tokio beginnen. Wegen der Corona-Pandemie ist jeder Teilnehmer aufgerufen, an seinem heimatlichen Trainingsort zu starten und die Daten per Mail zu melden, hieß es in einer Mitteilung.