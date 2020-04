Weißhaidinger hofft auf Mini-Meeting in Schwechat

Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr und der Absage der Leichtathletik-EM in Paris sowie weiterer internationaler Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie hofft Lukas Weißhaidinger auf ein Mini-Meeting im Mai in Schwechat. Der Diskus-WM-Dritte trainiert wieder im gewohnten Umfeld im BSFZ Südstadt, wann die Saison losgehen wird, ist derzeit aber fraglich.