Kein Abbruch! Zweite Liga soll weiterspielen

Zudem gilt es noch ein großes anderes Problem zu lösen, und da sind die Clubs aber Passagier. Das Training in Kleingruppen wurde von der Regierung nur den Bundesligisten plus Cup-Finalist Austria Lustenau gestattet. Die restlichen Zweitligisten absolvieren weiter ihr Heimprogramm. „Es ist eine massive Ungleichbehandlung und nicht nachvollziehbar, warum die Clubs der 2. Liga nicht trainieren dürfen“, sagte der VdF-Vorsitzende Oliver Prudlo. Über 80 Prozent der Spieler seien Berufsfußballer. „Für die schaut es auch mit dem Verdienst nicht so rosig aus, es wird daher Zeit, dass da was passiert, dass sie wieder auf den Platz dürfen“, forderte der Ex-Innsbruck-Kicker.