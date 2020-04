Armin Wolf trägt Bart, Gattin findet es „super“

Armin Wolfs verwegener Corona-Krisen-Look hat in den letzten Tagen für Diskussionen gesorgt. So bot Moderatorin Sonja Kato-Mailath augenzwinkernd an, Wolf ihren bereits gebuchten Friseurtermin abzugeben. Wolfs Gattin Euke Frank gefällt der neue Look ihres Mannes allerdings: „Nö, das schaut super aus.“ Ob man/frau Bart mag oder nicht, ist Geschmackssache und über diesen lässt sich bekanntlich nicht streiten. Die Kommentare zu Armin Wolfs leicht graumelliertem Gesichtshaar füllen allerdings eine breite Palette. Von „richtig cool“, „hammerhart“ über „ohne Bart ist besser“ bis zu „alt und grau wird er“ ist alles dabei.