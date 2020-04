Spitalpersonal besser bezahlen statt beklatschen!

Das Personal in den Spitälern steht in der Corona-Krise an vorderster Front und gelangt allmählich an die Grenzen der Belastbarkeit. Das merkt auch Alexander Stampfer, Zentralbetriebsrat in den Landeskliniken (SALK): „Wir haben die Leute in der Krise massiv überbelastet. Natürlich tragen die Mitarbeiter alles mit und halten gerade jetzt zusammen.“