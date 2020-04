Maibaumaufstellen heuer nur eingeschränkt möglich

Der in weiten Teilen Österreichs beliebte Brauch des Maibaumaufstellens kann in Zeiten der Corona-Krise nicht so stattfinden, wie das sonst üblich ist. Wie das Innenministerium am Donnerstag bekräftigte, wird es heuer weder Maibaumfeste mit Zuschauern geben, noch dürfen Feuerwehren den Maibaum aufstellen. Möglich ist das Aufstellen des Maibaums jedoch durch Gemeindebedienstete oder beauftragte Unternehmen.