Bitte Abstand: Die Macht der (neuen) Gewohnheit

Und überhaupt: Wann wird etwas zur Gewohnheit, und wie lange dauert es, bis wir uns ändern? Das sei noch zu früh zu sagen, erklärt der deutsche Hirnforscher Damir del Monte der „Krone“. Denn eigentlich lassen sich vielfach automatisierte Kulturtechniken nicht so einfach abstellen. „Es sei denn, eine emotional stark aufgeladene Neubewertung verändert unser Bild.“ Ein „emotionales Label“, das negative Auswirkungen und das Gefährdungspotenzial in den Mittelpunkt rückt. Was ja durchaus bei Corona der Fall ist.