Serenas Trainer veranstaltet fünfwöchiges Turnier

Während die ATP und WTA aufgrund der Coronavirus-Pandemie keine Tennis-Turniere abhalten, veranstaltet Patrick Mouratoglou ein fünfwöchiges Event in seiner Akademie in Biot in Frankreich. Der Trainer von US-Star Serena Williams will Spielern dabei die Chance geben, nach ihrer Zwangspause Matchpraxis zu sammeln. Ab 16. Mai stehen jedes Wochenende zehn Partien auf dem Programm.