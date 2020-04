Bahn steht unter Zugzwang

„Es liegt im Aufgabenbereich des Bundes, hier nun rechtzeitig die Weichen für ein besseres Angebot zu stellen“, heißt es dazu aus dem Büro von Landesrat Ludwig Schleritzko. Vor der nächsten Verhandlungsrunde mit dem Ministerium will man sich mit dem ebenfalls betroffenen Burgenland auf eine gemeinsame Linie verständigen. In westlichen Bundesländern dürfte es nämlich bereits konkretere Absprachen mit dem Bund geben, wie Insider berichten. Bei den Bundesbahnen ist man indes bemüht, die eigenen Garnituren so sauber und virenfrei zu halten, wie möglich. Kaum Beschwerden gibt es übrigens über die Situationen in den Bussen – in Niederösterreich wurde das Angebot trotz der Ausgangsbeschränkungen nämlich aufrecht erhalten. Zum Teil wurde der VOR auch für Leerfahrten kritisiert, doch dieses Konzept geht jetzt mehr als auf!