St. Johanns vierter Titel geht in die Verlängerung

Maishofens Stockschützen waren 2002 der Premierensieger in der „Krone“-Liga, die seither der Landesmeisterschaft und obersten Mannschaftsliga in der Pinzgauer Spielart auch per Namen die Krone aufsetzt. Auf die 19. Auflage heißt es allerdings wegen der Corona-Pandemie ein Jahr warten. Denn Mitte der Woche blies der Landesverband mit Präsident Hans Fischbacher alle Mannschaftsligen ab.