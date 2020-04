Blitzsaison oder Geisterspiele? So planen Topligen

Italien: Der italienische Verband FIGC hat ein Protokoll für den Neustart des nationalen Spielbetriebs nach Ende des Lockdowns am 3. Mai entworfen. Geplant ist ein Start in drei Phasen. Dabei soll der Serie A Priorität eingeräumt werden. Der Verband prüft derzeit die Möglichkeit, die restlichen Spiele nur in Rom auszutragen. Damit soll vor allem verhindert werden, dass Begegnungen in Städten wie Mailand, Bergamo und Turin ausgetragen werden, die von der Pandemie besonders betroffen sind. Vor einem möglichen Neustart ist geplant, die Profis in den Trainingszentren ihrer Klubs in Quarantäne zu nehmen. Die Spieler sollen strengen Gesundheitschecks unterzogen werden und das Training in kleinen Gruppen aufnehmen.