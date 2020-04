Tierquäler feuert auf Katze!

Tier musste eingeschläfert werden

Obwohl Tzis Besitzer schnell reagiert haben, konnte sie nicht mehr gerettet werden. „Die Splitter haben Knochen und Organe zu schwer verletzt, wir mussten sie einschläfern lassen”, so der Landwirt. Was einen Menschen zu so einer grausamen Tat bewegt, ist ihm völlig unklar: „Sie ist nie weit fortgegangen, hat keinen Schaden angerichtet. Warum schießt jemand mutwillig auf ein Tier?”