Steirer-Bauern hoffen auf „Segen von oben“

Für den ersten Grünschnitt, der Anfang Mai üblich ist, macht sich etwa Franz Hofstätter aus Jagerberg nicht mehr viel Hoffnungen,. „Während dieser in Oberösterreich schon vielfach gemacht werden konnte, weil es geregnet hat, wächst das Gras hier bei uns nicht. Wenn überhaupt erwarte ich höchstens die Hälfte des sonstigen Ertrages.“ Das Heu würde er für seine Kühe - und in Folge für die Produkte in seinem Hofladen, wie Käse oder Jogurt - aber dringend benötigen. Auch fürs Kürbiskernöl - der Kürbis wird in Kürze angesät, er braucht ebenfalls Wasser zum Keimen.