Jahrestag des Großbrands in Kathedrale Notre Dame

Millionen Menschen rund um die Welt waren am 15. April 2019 via Fernsehen und Internet ebenso fassungslose wie auch schockierte Zeugen des verheerenden Brandes in dem Pariser Wahrzeichen Notre Dame. In den folgenden Monaten wurde die Nation der Tricolore mit wenig ermutigenden Nachrichten konfrontiert: Notre Dame habe eine Überlebenschance von nur 50 Prozent - trotz Spenden in Höhe von fast einer Milliarde Euro - und sei einsturzgefährdet, kurz: Die „Frau von Paris“ stehe vor dem Tod. Und doch, der Wiederaufbau wird derzeit nur aufgrund geltender Ausgangssperre unterbrochen. Das Einsturzrisiko jedoch konnte noch nicht gebannt werden.