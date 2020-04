Virus bremst die Kleinkunst aus

Kommenden Freitag hätte die Eröffnung der 32. Ybbsiade über die Bühne gehen sollen. Doch der Vorhang für das größte Kleinkunst-Festival des Landes bleibt in Ybbs an der Donau natürlich krisenbedingt herunten. „Es ist das erste Mal, dass unsere Kabarett-Aufführungen nicht wie geplant im Frühjahr stattfinden können“, bedauert Bürgermeister Alois Schroll und stellt klar: „Die Gesundheit geht natürlich vor. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit für spätere Termine.“ An der (Um-)Planung wird derzeit gearbeitet. Dass er trotz Corona seinen Humor nicht verloren hat, beweist auch Intendant Joesi Prokopetz. Er richtet allen Ybbsiade-Fans aus: „Heute ist nicht alle Tage – wir kommen wieder, keine Frage!“