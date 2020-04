Billie Eilish wegen Bikini-Fotos böse beschimpft

Auf den Hass im Netz wolle sie daher nicht weiter achten, so Eilish weiter. „Ich kann es nicht genug betonen. Ich trage einfach, was ich tragen will.“ Wenn sie an einem Tag ihren Bauch zeigen will, „dann sollte mir das erlaubt sein“. Denn eins weiß die Sängerin: Allen kann man es so und so nie recht machen.