Offener Brief: „Öffnet Lebensader wieder!“

Die Geografie lässt vor allem das Saalachtal massiv unter der Grenzsperre nach Deutschland leiden. Es fährt auch kein Bus mehr. „Jegliche Versuche, einen Korridorverkehr für die Buslinie 260 und alle Berufspendler einzurichten, sind bisher gescheitert“, heißt es in dem Brief an die deutsche und österreichische Bundesregierung.