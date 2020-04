24.000 Landsleute verloren wegen Coronakrise Job

„Krone“: Herr Straßer, vier Wochen sind vergangen, seitdem es die Ausgangsbeschränkungen gibt und viele Firmen in Turbulenzen kamen. Wie sieht Ihr Fazit aus?

Gerhard Straßer: Zu Beginn war’s ein Chaos. Es gibt auch jetzt Tage, da durchlebt man Tiefs, aber beim Blick aufs Gesamte sieht man, wie viel schon erledigt wurde. Wir spüren aber, dass die Situation bei allen unseren Mitarbeitern an die Substanz geht. Deshalb machen wir am Ostersonntag und Ostermontag Pause, um uns zu regenerieren.