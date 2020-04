Das findet Lainer an der Corona-Pause merkwürdig!

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung gehe die Tendenz aktuell in Richtung einer Wiederaufnahme des Spielbetriebes mit Geisterspielen ohne Zuschauer am 9. Mai - abhängig aber von der weiteren Entwicklung der Pandemie. Vorerst dürfen die Profis in Deutschland in kleineren Gruppen trainieren. Dabei werden weiterhin alle Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten, berichtete Lainer.