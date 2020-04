Nur Teamkicker hielten den Aufsteiger in Schach

Sein Weg kann sich sehen lassen. Aus der Radstädter Heimat nahm Marco Grüll nicht den Akademiepfad in den Profifußball. Er zog den zweiten Bildungsweg im Unterhaus vor, machte sich in Pfarrwerfen und bei Regionalligist St. Johann einen Namen. Ehe ihn im Winter des Vorjahres Gerald Baumgartner zu Ried lotste. Wo der 21-Jährige zu einer festen Größe geworden ist, bis zur Corona-Zwangspause wie in der vergangenen Saison stolze 15 Scorerpunkte erzielte.