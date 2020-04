Robert-Koch-Institut startet Antikörperstudien

Studien in deutschen Corona-Hotspots

Bei den Studien in Corona-Hotspots sollen in jedem Ort etwa 2000 Probanden ab 18 Jahren mehrfach untersucht und zu ihrer Gesundheit befragt werden. Längerfristig ist eine bundesweite repräsentative Studie geplant. Untersucht werden sollen 15.000 Menschen an 150 Studienorten.