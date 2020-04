Polizei schnappt junges Einbrecherduo

Mittels akribischer Arbeit gelang der Polizei in Tulln ein Schlag gegen die Kriminalität. Das ertappte Duo beging am 16. und 17. Jänner Einbrüche in einen Handyshop, eine Trafik und zwei Imbissstände. Auf ähnliche Weise wollten die Männer auch in ein Juweliergeschäft eindringen, dort scheiterten sie aber. Ermittler der Kriminalgruppe forschten die Beschuldigten anschließend per DNA-Spuren aus. Bei einer Hausdurchsuchung wurden dann Diebesgut, Drogen, eine verbotene Waffe sowie außerdem Falschgeld aus China sichergestellt.