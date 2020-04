Rabiate Fluchtfahrt erst durch Schüsse gestoppt

Nachdem die Polizei bereits in der Nacht auf Mittwoch in Klagenfurt Schüsse auf ein Auto abgeben musste, haben sich am frühen Mittwochabend ähnliche Wildwestszenen im steirischen Feldbach abgespielt. Ein Autofahrer ignorierte zunächst Anhaltezeichen der Polizei, fuhr dann auf Beamte los und konnte erst durch mehrere Schüsse gestoppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.