Festspiele schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit

Wie lange Kurzarbeit gilt, hängt vor allem mit der Entscheidung zusammen, ob und in welcher Form die Jubiläumsfestspiele im Sommer 2020 stattfinden können. Das Festival hält hier weiter am sich intern gesetzten Stichtag mit 30. Mai fest. „Wie und in welcher Form die geplanten Vorbereitungsarbeiten - also Produktion der Bühnenbilder und Kostüme, technische Einrichtungen und Proben - stattfinden können, hängt sehr von den Maßnahmen der Bundesregierung ab“, so Crepaz.