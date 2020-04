Polizei Salzburg zog Temposünder aus dem Verkehr

Die derzeit leeren Straßen dürften weiter zahlreiche Lenker zum Rasen verleiten. In der Nacht auf Dienstag hat die Polizei in Salzburg erneut massive Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert. Etliche Autofahrer waren dabei mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Auf der Innsbrucker Bundesstraße in der Stadt Salzburg wurde ein Mann bei erlaubtem „50er“ etwa mit Tempo 111 gemessen.