Die Natur hat jetzt eine Verschnaufpause!

Bilder von Delfinen, die plötzlich vor den jetzt ruhigen Küstenstädten auftauchen, gehen um den Globus - aber auch in der Steiermark genießt die Wildtierwelt eine Verschnaufpause: Grad in der heiklen Zeit, geschwächt nach dem Winter, werden Reh und Co, seltener gestört. Man hört die Vögel wieder. Und die Pflanzen wachsen.