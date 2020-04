Hunderte Radfahrer nahmen den Gaisberg ein

„Wie geil, endlich keine Autos.“ Ein Radfahrer sprach aus, was sich wohl viele weitere Radler am Samstag auf der Gaisbergspitze dachten. Angesichts der Corona-Krise bleibt die Straße auf den Hausberg der Salzburger am Wochenende für Autos und Motorräder gesperrt. Der Gaisberg ist damit fest in der Hand der Radfahrer und Wanderer. Am Samstag genossen Hunderte Freizeitsportler am Gipfel die frühlingshaften Temperaturen.