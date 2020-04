Trotz Corona: „Erfolg“ für Grazer Volleyballer

In der heimischen Herrenliga (in der auch Weiz spielt) gibt’s ja einige Fragezeichen: Es soll von acht auf zehn Teams aufgestockt werden - die Nennfrist wurde verlängert, denn es ist nicht abzuschätzen, ob Hartberg, Hypo Tirol, HIB Liebenau oder St. Pölten nach der Corona-Krise in der Lage wären, im Oberhaus zu spielen.