Haubenköche übernehmen Garten-Patenschaft

Solange die Beschränkungen für das öffentliche Zusammenleben gelten, wird natürlich auch die Gartenarbeit von uns erledigt“, sagen Elisabeth und Thomas Preinesberger. Bis zum 2. Anpflanztag am 16. Mai, an dem u.a. Kürbis, Zucchini und Paprika gesetzt werden, hofft man auf eine Entspannung der Lage - vor allem, was die Gartenarbeit in freier Natur betrifft.